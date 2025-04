Kino, Serien & TV: Zweite Staffel für Devil May Cry-Serie

Dante darf auf Netflix weiter auf Dämonenjagd gehen. Der Streamingdienst hat der Animationsserie Devil May Cry unlängst grünes Licht für eine zweite Staffel gegeben.

Season 1 mit acht Episoden kann seit dem 3. April gestreamt werden.

Wann Season 2 bei Netflix erscheint, wurde nicht kommuniziert, lediglich ein „erscheint bald“ ist dem Poster mit der Verlängerung zu entnehmen.

Let’s dance. DEVIL MAY CRY is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/O6GabHCevd

— Netflix (@netflix) April 10, 2025