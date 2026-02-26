Kino, Serien & TV: Zweiter Trailer zu Mortal Kombat II veröffentlicht

Der neue offizielle Trailer zu Mortal Kombat II präsentiert die nächste filmische Eskalation der legendären Videospielreihe und rückt die brutale Auseinandersetzung um das Schicksal des Earthrealm in den Mittelpunkt.
Die Geschichte führt die bekannten Champions erneut zusammen, diesmal verstärkt durch Johnny Cage, der sich dem ultimativen Kampf gegen die dunkle Herrschaft von Shao Kahn stellen muss.
Die Bilder setzen auf viel Story und kompromisslose Action und zeigen, wie sich die Kämpfer in einer gnadenlosen Auseinandersetzung behaupten, die das gesamte Reich bedroht.
Die Besetzung rückt Karl Urban als Johnny Cage in den Fokus, flankiert von Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan und Damon Herriman.
Ergänzt wird das Ensemble durch Chin Han, Tadanobu Asano als Lord Raiden, Joe Taslim als Bi‑Han sowie Hiroyuki Sanada, der erneut Hanzo Hasashi und Scorpion verkörpert.
Die Rückkehr dieser Figuren unterstreicht die enge Verbindung des Films zu den ikonischen Wurzeln der Reihe und verleiht Mortal Kombat II eine starke Kontinuität
Regisseur Simon McQuoid übernimmt erneut die kreative Leitung und knüpft damit an sein explosives Leinwanddebüt aus dem Jahr 2021 an. Das Drehbuch stammt von Jeremy Slater und basiert auf dem von Ed Boon und John Tobias geschaffenen Videospieluniversum.
Der 1. war unterhaltsam, der 2. hoffentlich auch.
Das war er. Aber Cole Young hat mich halt auch ein bisschen gestört…Und in Teil 2 ist er ja auch wieder am Start. Ist aber nur ein kleines Manko für mich. Freue mich auf den Streifen 😁👍
…Aber noch mehr freue ich mich auf den Astronaut im März. Nach dem grandiosen Buch, warte ich da sehnsüchtig darauf.
Bin gespannt wie ein Bettlaken. Der erste Teil war etwas ausbaufähig, vor allem wegen des langweiligen Hauptcharakters. Den Kampf zwischen Scorpion und Sub Zero fand ich aber geil
Ich tue mich da echt schwer den Trailer nicht anzuschauen😂😂😂
Aber der erste Trailer hat zum hypen gereicht, den Rest erlebe ich lieber selber. Der Vorgänger ist großartig. Laut dem Trailer schaut es nach einem würdigen Nachfolger aus.
Du verpasst auch nichts – eigentlich zeigt er nichts was man nicht schon vorher gezeigt hat. Nur ohne Gewalt.
Wird höchstens mal im Stream geguckt, dafür gehe ich nicht ins Kino 😅.