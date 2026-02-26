Kino, Serien & TV: Zweiter Trailer zu Mortal Kombat II veröffentlicht

Der zweite offizielle Vorgeschmack auf das Sequel zeigt die Rückkehr ikonischer Kämpfer und den Aufstieg von Shao Kahn.

Der neue offizielle Trailer zu Mortal Kombat II präsentiert die nächste filmische Eskalation der legendären Videospielreihe und rückt die brutale Auseinandersetzung um das Schicksal des Earthrealm in den Mittelpunkt.

Die Geschichte führt die bekannten Champions erneut zusammen, diesmal verstärkt durch Johnny Cage, der sich dem ultimativen Kampf gegen die dunkle Herrschaft von Shao Kahn stellen muss.

Die Bilder setzen auf viel Story und kompromisslose Action und zeigen, wie sich die Kämpfer in einer gnadenlosen Auseinandersetzung behaupten, die das gesamte Reich bedroht.

Die Besetzung rückt Karl Urban als Johnny Cage in den Fokus, flankiert von Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan und Damon Herriman.

Ergänzt wird das Ensemble durch Chin Han, Tadanobu Asano als Lord Raiden, Joe Taslim als Bi‑Han sowie Hiroyuki Sanada, der erneut Hanzo Hasashi und Scorpion verkörpert.

Die Rückkehr dieser Figuren unterstreicht die enge Verbindung des Films zu den ikonischen Wurzeln der Reihe und verleiht Mortal Kombat II eine starke Kontinuität

Regisseur Simon McQuoid übernimmt erneut die kreative Leitung und knüpft damit an sein explosives Leinwanddebüt aus dem Jahr 2021 an. Das Drehbuch stammt von Jeremy Slater und basiert auf dem von Ed Boon und John Tobias geschaffenen Videospieluniversum.