Kino, Serien & TV: Zweiter Trailer zu Sonic the Hedgehog 3

Im zweiten Trailer zu Sonic the Hedgehog 3 tritt Shadow aus dem Schatten hervor…und er ist nicht allein.

Über die große Leinwand flitzt der blaue Igel schon bald zum dritten Mal, wenn Sonic the Hedgehog 3 am 25. Dezember in den deutschen Kinos anläuft.

Paramount Pictures hat heute den zweiten offiziellen Trailer zur Live-Action-Verfilmung veröffentlicht. Darin bekommen es Sonic, Knuckles und Tails mit Shadow, Dr. Robotnik und seinem Bruder zu tun.