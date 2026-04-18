Kitaria Fables: Erster Gameplay Trailer zum Nachfolger

Zum kommenden Action-Rollenspiel Kitaria Fables 2 wurde ein erster Gameplay Trailer veröffentlicht.

Zum kommenden Action-Rollenspiel Kitaria Fables 2, dem direkten Nachfolger des 2021 veröffentlichten ersten Teils, wurde beim Galaxies Showcase ein erster Gameplay Trailer veröffentlicht.

Neben den Charakteren Alice Skylar und Dusty Tuftkin, die in Whitewall Town zu einem neuen Abenteuer aufbrechen, gibt es Einblicke in das Kampfgeschehen sowie die Umgebungen der Arkadera-Halbinsel.