Kitaria Fables: Erster Gameplay Trailer zum Nachfolger

Zum kommenden Action-Rollenspiel Kitaria Fables 2, dem direkten Nachfolger des 2021 veröffentlichten ersten Teils, wurde beim Galaxies Showcase ein erster Gameplay Trailer veröffentlicht.
Neben den Charakteren Alice Skylar und Dusty Tuftkin, die in Whitewall Town zu einem neuen Abenteuer aufbrechen, gibt es Einblicke in das Kampfgeschehen sowie die Umgebungen der Arkadera-Halbinsel.
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5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Auch noch nicht wirklich gespielt. Obwohl es schon seit zwei Jahren oder so in meiner Bibliothek schlummert.
Mit einem Nachfolger eilt es für mich persönlich also nicht xD
Ich schau mir mal den ersten Teil im Store an.
Spricht mich nicht an. Der Look.
Wird wohl eher nicnt mein Ding sein, sieht aber auch nicht so schlecht aus.
Sieht spaßig aus und der Artstyle gefällt. Teil1 steht schon ewig auf meiner Liste, aber noch nie gekauft. 🙈