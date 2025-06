Klaus Lee: Thunderballs: Knallharte 80er-Vibes

Klaus Lee – Thunderballs feiert am 26. Juni 2025 seinen offiziellen Release und ist ab diesem Datum auf Steam, GOG, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One zum Preis von 12,99 € erhältlich. Das Spiel ist eine liebevolle Hommage an klassische Action-Plattformer der 1980er-Jahre und überzeugt durch seinen knallbunten Pixelstil, überzeichnete Figuren und jede Menge Explosionen.

Ihr schlüpft in die Rolle von Klaus Lee, einem testosterongeladenen Actionhelden, der mit übertriebener Coolness und schweren Waffen gegen allerlei Gefahren antritt. Mit einer Mischung aus rasanten Leveln, akrobatischen Manövern und witzigen Popkultur-Referenzen liefert das Spiel eine nostalgische Achterbahnfahrt voller Stil und Ironie.

