Knight Squad 2: Legendary Update fügt zwei neue Spielmodi hinzu

Das Team bei Chainsawesome Games gibt bekannt, dass das Legendary Update ab sofort für Knight Squad 2 verfügbar ist. Dieses Inhaltsupdate fügt zwei neue Spielmodi hinzu, markiert die Rückkehr von zwei legendären Charakteren und bringt eine Menge kleiner Änderungen mit sich.

Der erste Modus kehrt aus dem ursprünglichen Knight Squad’s Extra Chivalrous DLC zurückkehrt: Jail Break. Dabei handelt es sich um einen 4vs4-Modus, in dem beide Teams eine Gefängniszelle halten. Jeder Gegner, den ihr tötet, taucht in eurem Gefängnis wieder auf und kann nur herauskommen, wenn ein Verbündeter ihm zu Hilfe kommt. Die Runde endet, wenn ein ganzes Team hinter Gittern ist.

Der zweite Modus ist der neue Vault Raider. Dieser Modus kann in Free for All, Duos oder Squads gespielt werden und läuft in zwei Phasen ab. Zunächst müssen die Spieler mit Bohrern, Lasergewehren oder Panzerfäusten die in den zerstörbaren Wänden versteckten Schlüssel finden. Wenn alle Schlüssel gefunden sind, muss ein Spieler oder ein Team sie alle in den Tresorraum bringen, um das Spiel zu gewinnen.

Zu allem Überfluss sind der ominöse schwarze Ritter Sinister und der glühende blaugrüne Ritter Spike zurück im Knight Club. Wenn ihr die von ihnen geforderte Quest versehentlich schon abgeschlossen habt, schaltet ihr sie frei, sobald ihr das Spiel betretet.