Knock on the Coffin Lid: Benutzerdefinierter Modus hinzugefügt

Das düstere Fantasy-Taktik-Rollenspiel Knock on the Coffin Lid erhält einen neuen benutzerdefinierten Modus für handgefertigte Durchläufe.

Der Indie-Entwickler und Publisher RedBoon hat offiziell einen neuen Custom-Modus für Knock on the Coffin Lid veröffentlicht, ein kunstvoll gestaltetes Fantasy-Mystery-Whodunnit-RPG, das in einen Deckbuilder eingebettet ist.

Der neue Modus ist etwas, das sich die Community gewünscht hat, da er den Spielern mehr Kontrolle über ihre Spielrunden gibt und ihre Kreativität fördert.

Funktionen des neuen Modus:

Begebt euch jedes Mal auf ein neu geschaffenes Schlachtfeld mit einer zufällig generierten Karte in diesem Spiel im Stil von Daily Run (Daily Runs bieten alle 24 Stunden eine neue Karte und damit jeden Tag einen neuen Lauf).

Gestaltet euer Schicksal, indem ihr euer Startdeck aus allen verfügbaren Karten für euren ausgewählten Charakter zusammenstellt.

Rüstet euch mit mächtigen Relikten aus, indem ihr beliebige Startausrüstung aus dem Story-Modus auswählt.

Fordert das Glück heraus und verflucht es zugleich mit Modifikatoren, die sich sowohl positiv als auch negativ auf euren Lauf auswirken.

Spieler, die den DLC „Nightmares of Millenis“ besitzen, können die Macht der Tarotkarten beschwören.

Alle im benutzerdefinierten Modus gesammelten Erfahrungen werden auf die Charaktere im Story-Modus übertragen, sodass Spieler XP sammeln können, um neue Klassen freizuschalten.

Knock on the Coffin Lid führt die Spieler auf einen geheimnisumwitterten Pfad, auf dem der leere Thron des Nordtors auf seinen rechtmäßigen Herrscher wartet. Während die Spieler ihren eigenen vorzeitigen Tod untersuchen, liegt das Schicksal des Landes Midian in ihren Händen. Jede Entscheidung, die sie treffen, verwebt die Fäden des Schicksals und prägt das Schicksal von Goblins, Orks und Elfen auf wundersame und gefährliche Weise.

Stellt euer Deck zusammen, um Verbündete zu beschwören, mächtige Zaubersprüche zu wirken und eure Verteidigung auf einem sich ständig verändernden Schlachtfeld zu stärken.

Da sich das Terrain und der Verlauf der Schlacht ändern, müssen sich Taktiker anpassen, um diese sich ständig weiterentwickelnden Herausforderungen zu meistern. Entdeckt auf eurer Reise über 200 einzigartige Gegenstände, von verzauberten Waffen bis hin zu alten Rüstungen, die euch mächtige Fähigkeiten verleihen und eure Fähigkeiten sowohl mit aktiven Kräften als auch mit passiven Segnungen stärken.