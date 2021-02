Knockout City: Cross-Play-Beta im April und Gameplay-Trailer veröffentlicht

Mit einem neuen Gameplay-Trailer gewährt Electronic Arts einen tieferen Einblick in Knockout City undzeigt damit mehr von den energiegeladenen Multiplayer-Dodgeball-Schlachten.

Das Team von Velan Studios enthüllt außerdem, dass vom 2. bis 4. April noch viel mehr Spieler die Chance erhalten werden, Knockout City während der Cross-Play-Beta zu spielen, die mehrere Plattformen wie PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC über Origin und Steam, PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S unterstützen wird.

In der nächsten Beta können die Spieler all das erleben, was sie bereits in der ersten Beta gefeiert haben, nun aber erweitert um neue Spielelemente wie der Gassenschlacht-Karte, dem Scharfschützenball, epischen Anpassungsmöglichkeiten und dem 1:1-Duell-Spielmodus. Interessierte Spieler können sich hier anmelden – weitere Details folgen.

Der neue Gameplay-Trailer präsentiert nicht nur die neuen Gameplay-Features, die in der Cross-Play-Beta enthalten sein werden, sondern auch das, was Knockout City von anderen Multiplayer-Erlebnissen abhebt – Positionierung, Timing und Teamwork.

Hier sind einige Highlights:

Trickwürfe, um Gegner zu überlisten, wie etwa den gefürchteten Antäuschwurf.

Ultimative Würfe, bei denen Teammitglieder in die Luft geschleudert werden und beim Aufprall eine gewaltige Explosion für sofortige Knockouts erzeugen.

Ein umfassendes Fortschrittssystem mit Hunderten von Möglichkeiten, um den Stil ganz nach der eigenen einzigartigen Persönlichkeit und der Persönlichkeit der Crew zu gestalten.

Ein Blick auf einige der Karten von Knockout City, auf denen die verschiedenen Umgebungen einzigartige Mechanismen für alle möglichen Schlachten bieten.

Spezialbälle, die das Gameplay interessant halten, wie der Scharfschützenball, mit dem Ziele am anderen Ende der Karte anvisiert werden können, der Bombenball, der beim Gegner explodiert, und viele mehr.

Eine Vielzahl von Spielmodi, einschließlich 1-gegen-1 und Team-K.-O. mit 3-gegen-3-Action.

Knockout City erscheint am 21. Mai 2021 mit einer kostenlosen, begrenzten Testversion für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC über Origin und Steam und wird dank Aufwärtskompatibilität für PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar sein.

Die kostenlose Testversion ermöglicht es den Spielern, das Spiel auszuprobieren, bevor sie es zu einem Preis von 19.99€ kaufen können. Spielfortschritte werden übertragen. Käufer des Spiels erhalten zudem einen kostenlosen Zugang zu den Saisons, inklusive neuer Inhalte, neuer Maps, Modi, Bällen und mehr.