Knockout City: Registriert euch jetzt für die Cross-Play Beta

EA lässt euch vom 2. bis 4. April 2021 gratis an der Knockout City Cross-Play Beta teilnehmen. Um kostenlos teilzunehmen, müsst ihr folgende Schritte befolgen:

Geht in den Browser eurer Wahl und öffnet die offizielle Knockout City-Website Klickt auf den in gelb hervorgehobenen Button „JETZT REGISTRIEREN“ Im nächsten Schritt müsst ihr euch nun in euer EA-Konto einloggen Nun werden euch einige wichtige Fragen gestellt, welche ihr beantworten müsst Fertig! Jetzt müsst ihr nur noch auf eine Nachricht auf eurem hinterlegten E-Mail-Postfach warten

Falls ihr Knockout City noch nicht kennt, solltet ihr euch unbedingt diesen Artikel durchlesen. Den neuesten Trailer „This is Knockout City“ könnt ihr euch ebenfalls anschauen.

Das Spiel wird am 21. Mai 2021 für die Xbox Series X/S sowie Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4, Nintendo Switch wie auch für PC via Steam oder Origin veröffentlicht. Ihr könnt danach die Vollversion des Spiels für eine kurze Zeit in der Testversion kostenlos spielen. Solltet ihr euch in diesem Zeitraum für einen Kauf entscheiden behaltet ihr euren Fortschritt und erhaltet sogar ein zusätzliches Kosmetikpaket.