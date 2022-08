Knockout City: Schleimiger Teaser zu Season 7

Autor:, in / Knockout City

Schaut euch einen ersten schleimigen Teaser zu Season 7 von Knockout City an.

Einen schleimigen Vorgeschmack auf die nächste Saison von Knockout City gibt es in einem ersten Trailer.

Offensichtlich brodelt sich etwas Grünes unter den Straßen der Stadt zusammen.

Was genau Spieler in Season 7 des kostenlosen Dodgeball-Spiels erwartet, das werden Entwickler Velan Studio und Publisher Electronic Arts am 25. August enthüllen.