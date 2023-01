Knockout City: TMNT-Bösewichte und neues Event beginnt nächste Woche

Autor:, in / Knockout City

Zwei Bösewichte aus dem TMNT-Universum werden zusammen mit einem neuen Event nächste Woche in Knockout City verfügbar sein.

Nachdem im August schon mit Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo die vier Teenage Mutant Ninja Turtles Knockout City einen Besuch abgestattet haben, folgen schon bald bekannte Schergen des Foot Clans.

Bebop und Rocksteady prügeln sich im TMNT Villains Bundle mit den anderen Figuren ab dem 10. Januar.

Passend dazu könnt ihr im TMNT Villains-Event die Foot Soldiers in der neuen Foot Clan Clash Playlist ausschalten, in der zwei Paare von Kämpfern darum kämpfen, welches Team die meisten Ninja-Bösewichte in der vorgegebenen Zeit ausschalten kann.

Erledigt weiterhin Black Belt Contracts und verdient euch ein paar abscheulich böse Teenage Mutant Ninja Turtles-Belohnungen, darunter euer eigenes Foot Soldier Outfit.