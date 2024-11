Kojima Productions: Alle Rechte an Death Stranding erworben

Kojima Productions hat sämtliche Rechte von Death Stranding erworben und parallel Death Stranding Director’s Cut für Xbox Series X|S veröffentlicht.

Zur überraschenden Xbox-Veröffentlichung gab Kojima Productions offiziell bekannt, dass die IP dieses Werkes ab sofort dem Studio gehört.

Hideo Kojimas von Kojima Productions sagte: „Wir sind endlich in der Lage, Death Stranding für Xbox-Spieler bereitzustellen. Vielen Dank an alle Fans, die bisher weiterhin mit uns in Kontakt standen, und an alle Xbox-Spieler, die weiterhin gewartet haben.“

„Kojima Productions (Death Stranding) wird weiterhin mehr Spielefans auf der ganzen Welt zusammenbringen, also freuen Sie sich bitte darauf.“