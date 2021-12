Kojima Productions: Arbeitet an zwei Spielen die groß und herausfordernd sind

Autor:, in / Kojima Productions

Kojima Productions arbeitet an zwei Spielen, die der Studioleiter als groß und herausfordernd bezeichnet.

Hideo Kojima macht ein großes Geheimnis daraus, woran er nach Death Stranding als Nächstes arbeitet.

Wie der Videospieldesigner in einem Interview mit Famitsu verriet, arbeitet er mit seinem Studio Kojima Productions aber nicht nur an einem, sondern an gleich zwei Spielen.

Als ein „großes“ Spiel beschreibt Kojima das erste Projekt, während das zweite neue Spiel von ihm als „herausfordernd“ bezeichnet wird.

Leider führt er die Definitionen für die beiden Spiele nicht weiter aus, was es schwierig macht zu spekulieren, was sich da in Entwicklung befindet.