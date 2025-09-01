Kojima Productions: Ausblick auf kommende Projekte mit Beyond The Strand angekündigt

Hideo Kojima lädt zu exklusivem Event mit Gästen und Ausblick auf kommende Projekte.

KOJIMA PRODUCTIONS hat die Jubiläumsveranstaltung Beyond The Strand angekündigt, die anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Studios stattfindet.

Das Event wird von Hideo Kojima persönlich moderiert und bietet neben besonderen Gastauftritten auch erste Einblicke in zukünftige Projekte des Teams.

Die Feierlichkeiten finden am Dienstag, den 23. September 2025, im TOHO Cinemas Roppongi Hills in Tokio statt. Mit „Beyond The Strand“ möchte KOJIMA PRODUCTIONS sowohl die vergangenen Erfolge würdigen als auch einen Ausblick auf die kommenden Jahre geben.

Fans dürfen sich damit auf ein außergewöhnliches Jubiläumserlebnis freuen, das den kreativen Weg des Studios in den Mittelpunkt stellt.