Kojima Productions: Bleibt unabhängig so lange Hideo Kojima lebt

In der neusten Ausgabe seines Podcast „Brain Structure“ sagte der Videospieldesigner Hideo Kojima, dass sein Studio niemals an ein anderes Unternehmen verkauft werde.

Kojima stellt demnach klar, dass man unabhängig sei. Es gebe keine Verbindung zu anderen Unternehmen und man werde auch von niemandem unterstützt.

„Ich möchte noch einmal betonen, dass wir unabhängig sind. Wir haben keinerlei Verbindungen und werden von niemandem unterstützt.“

„Jeden Tag bekomme ich Angebote aus der ganzen Welt, die unser Studio kaufen wollen. Einige dieser Angebote sind lächerlich hoch, aber es geht nicht darum, dass ich Geld will. Ich will das machen, was ich machen will. Deshalb habe ich dieses Studio gegründet.“