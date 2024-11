Kojima Productions: Cyberpunk 2077-Entwickler zu Besuch im Studio

Videospieldesigner Hideo Kojima postete auf Social-Media ein Bild mit bekannter Kulisse. In seinem Studio Kojima Productions hatte er schon zahlreiche Gäste zu Besuch, die mit dem Maskottchen in dem hell beleuchteten Raum für einen Schnappschuss posierten.

Zu den neusten Besuchern zählt auch CD Projekt RED. Einige Entwickler haben den Macher von Metal Gear und Death Stranding besucht. Während man zunächst nicht wusste, was das Aufeinandertreffen zu bedeuten hatte, ist der Grund mittlerweile bekannt: Death Stranding Director’s Cut wurde heute überraschend für die Xbox Series X|S veröffentlicht, in dem auch Inhalte von Cyberpunk 2077 enthalten sind.

With everyone from CD PROJEKT RED. pic.twitter.com/nY9madFWf0

