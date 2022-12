Kojima Productions: Death Stranding-Film unterscheidet sich klar von anderen Videospieladaptionen

Vor Kurzem wurde bekannt, dass Kojima Productions und Hammerstone Studios an einer Filmadaption zum Kojima-Titel Death Stranding arbeiten. Genaue Details zum Projekt gibt es bisher nicht.

In einem Interview mit IGN bringt Hideo Kojima nun etwas Licht ins Dunkel und spricht über seine Vision des Films. So werde der Death Stranding Film keinesfalls versuchen sein Videospielvorbild zu imitieren und stattdessen einige für das neue Medium passende Anpassungen erhalten.

Ob die im Spiel vertretenen Hollywood-Schauspieler Norman Reedus, Mads Mikkelsen und Lea Seydoux ihr Talent auch im Film unter Beweis stellen werden, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch offen:

„Das haben wir noch nicht entschieden. Das Scheitern früherer Videospiel-Verfilmungen hat dazu geführt, dass es viele Filme gibt, die sich an Gamer richten, richtig? Deshalb haben sie auch den gleichen Look wie ein Spiel. Ich will nicht, dass der Death Stranding-Film so wird. Vielmehr verfolge ich den Ansatz, die Welt von Death Stranding so zu verändern und weiterzuentwickeln, dass sie gut zum Film passt. Ich habe Death Stranding als Spiel entwickelt, und Spiele sind Spiele. Es gibt keinen wirklichen Grund, sie in Filme zu verwandeln. In gewisser Weise schlägt der Death Stranding-Film also eine Richtung ein, die bisher noch niemand mit einer Spielverfilmung versucht hat. Ich denke, dass ich etwas machen muss, das einige der Leute, die den Film sehen, dazu inspiriert, in 10 oder 20 Jahren selbst als Filmemacher tätig zu werden.“