Kojima Productions: Death Stranding MOSQUITO Animationsfilm angekündigt

Im Rahmen des KOJIMA PRODUCTIONS 10th Anniversary Events „Beyond The Strand“ wurde ein neues Projekt innerhalb des Death Stranding-Franchise angekündigt.
Das Studio enthüllte den Animationsfilm Death Stranding MOSQUITO (Working Title), zu dem auch ein erster Teaser Trailer veröffentlicht wurde.
Die Regie übernimmt Hiroshi Miyamoto, während das Drehbuch von Aaron Guzikowski stammt. Für die visuelle Umsetzung zeichnet ABC ANIMATION STUDIO verantwortlich. Mit diesem Schritt erweitert Kojima Productions das Universum von Death Stranding um ein neues Medium und bringt die einzigartige Atmosphäre der Reihe erstmals in animierter Form auf die Leinwand.
Das Projekt markiert einen wichtigen Meilenstein für die Zukunft des Franchise und unterstreicht die Ambitionen, die Geschichte und Welt von Death Stranding über klassische Videospiele hinaus zu erweitern.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ach Mist. Da ist viel zu viel 3D Animation dabei.
Hätte einen klassischen 2D Anime besser gefunden.
Vlt mit etwas 3D Einfluss wie in Fate oder Demon Slayer.
Aha. Oder einfach mal was neues akzeptieren.
3D Anime ist nicht neu 😀
Das gabs schon vor 15 Jahren.
Ich weiß nicht ob mich das interessiert…
Das ganze Universum von Death Stranding ist doch einfach nur Banane und da haben sich die Leute damals bei Final Fantasy:The Spirits within beschwert😅
Kann ich wiederum nichts mit anfangen, Kojima bzw. sein Studio macht echt seltsames Zeugs.
Würde ich mir ansehen. Aber erst wird Death Stranding von meinem Stapel der Schande gespielt, dann schaue ich mir den Film an.