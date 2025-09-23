Kojima Productions: Death Stranding MOSQUITO Animationsfilm angekündigt

Im Rahmen des KOJIMA PRODUCTIONS 10th Anniversary Events „Beyond The Strand“ wurde ein neues Projekt innerhalb des Death Stranding-Franchise angekündigt.

Das Studio enthüllte den Animationsfilm Death Stranding MOSQUITO (Working Title), zu dem auch ein erster Teaser Trailer veröffentlicht wurde.

Die Regie übernimmt Hiroshi Miyamoto, während das Drehbuch von Aaron Guzikowski stammt. Für die visuelle Umsetzung zeichnet ABC ANIMATION STUDIO verantwortlich. Mit diesem Schritt erweitert Kojima Productions das Universum von Death Stranding um ein neues Medium und bringt die einzigartige Atmosphäre der Reihe erstmals in animierter Form auf die Leinwand.

Das Projekt markiert einen wichtigen Meilenstein für die Zukunft des Franchise und unterstreicht die Ambitionen, die Geschichte und Welt von Death Stranding über klassische Videospiele hinaus zu erweitern.