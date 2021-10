Kojima Productions: Gerücht: Entwickelt Xbox-Spiel zu existierender Marke

Autor:, in / Kojima Productions

Angeblich arbeitet Kojima Productions an einem Videospiel für die Xbox zu einer bereits existierenden Marke.

An welchem potenziellen Blockbuster arbeitet der legendäre Entwickler Hideo Kojima nach Death Stranding als Nächstes?

Darüber gab es in den letzten Monaten immer wieder Spekulationen und Gerüchte.

Derzeit pfeifen die Spatzen neue Gerüchte um Kojima Productions und dem Entwickler vom Dach. Die besagen, dass Kojima angeblich nicht nur an einem neuen Silent Hill-Spiel arbeitet, welches von Sony finanziert wird, sondern auch an einem Spiel für die Xbox.

In der aktuellen Folge des Xbox Era Podcasts sprach Nick „Shpeshal Nick“ Baker über die beiden Gerüchte.

So sagte Baker zunächst, dass Kojima nicht an einem neuen Silent Hill arbeiten würde. Das wurde ihm jedenfalls so erzählt, ohne dabei Quellen zu nennen.

Er habe aber auch gehört, dass Kojima an einem Spiel für die Xbox arbeiten würde. Viel interessanter sei dabei, dass es sich um eine bereits existierende Marke handeln soll.

Unsicher ist Baker allerdings, ob es sich um eine bestehende Xbox-Marke handelt oder generell um eine bestehende Marke.