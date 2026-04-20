Kojima Productions: Hideo Kojima hat laut Troy Baker noch viele Ideen und denkt an neue Projekte

Hideo Kojima soll laut Troy Baker weiterhin voller Ideen sein und könnte sich künftig auch neuen Projekten abseits von Death Stranding widmen.

Hideo Kojima hat laut Schauspieler Troy Baker noch lange nicht vor, ihm würden die Ideen ausgehen, gleichzeitig bleibt die Zukunft von Death Stranding offen. Die Aussagen stammen aus einem Interview im Vorfeld der BAFTA Game Awards 2026.

Baker, der unter anderem die Rolle des Antagonisten Higgs in Death Stranding und dessen Nachfolger übernommen hat, betont, dass er großes Vertrauen in Kojimas kreative Fähigkeiten hat. Seinen Aussagen zufolge gehe dem Entwickler „nicht so bald die Ideen aus“.

Gleichzeitig macht Baker deutlich, dass er Verständnis dafür hätte, wenn sich Kojima künftig neuen Projekten widmen möchte. Als kreativer Kopf könne es nachvollziehbar sein, nicht die nächsten 20 oder 30 Jahre ausschließlich in einer einzigen Spielwelt zu verbringen.

In den vergangenen Jahrzehnten hat Hideo Kojima zahlreiche bekannte Projekte umgesetzt, darunter die Metal Gear Solid-Reihe sowie weitere Produktionen wie P.T.. Aktuell arbeitet er unter anderem an neuen Titeln wie OD und Physint.

Damit bleibt die Zukunft von Death Stranding zwar offen, gleichzeitig deutet sich jedoch an, dass Kojima weiterhin an mehreren neuen Ideen und Projekten arbeitet.