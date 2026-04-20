Kojima Productions: Hideo Kojima hat laut Troy Baker noch viele Ideen und denkt an neue Projekte

Hideo Kojima hat laut Schauspieler Troy Baker noch lange nicht vor, ihm würden die Ideen ausgehen, gleichzeitig bleibt die Zukunft von Death Stranding offen. Die Aussagen stammen aus einem Interview im Vorfeld der BAFTA Game Awards 2026.
Baker, der unter anderem die Rolle des Antagonisten Higgs in Death Stranding und dessen Nachfolger übernommen hat, betont, dass er großes Vertrauen in Kojimas kreative Fähigkeiten hat. Seinen Aussagen zufolge gehe dem Entwickler „nicht so bald die Ideen aus“.
Gleichzeitig macht Baker deutlich, dass er Verständnis dafür hätte, wenn sich Kojima künftig neuen Projekten widmen möchte. Als kreativer Kopf könne es nachvollziehbar sein, nicht die nächsten 20 oder 30 Jahre ausschließlich in einer einzigen Spielwelt zu verbringen.
In den vergangenen Jahrzehnten hat Hideo Kojima zahlreiche bekannte Projekte umgesetzt, darunter die Metal Gear Solid-Reihe sowie weitere Produktionen wie P.T.. Aktuell arbeitet er unter anderem an neuen Titeln wie OD und Physint.
Damit bleibt die Zukunft von Death Stranding zwar offen, gleichzeitig deutet sich jedoch an, dass Kojima weiterhin an mehreren neuen Ideen und Projekten arbeitet.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
2 Spiele und nen Film am laufen, aber schon ans nächste Projekt denken 😀
Am Ende sind es 3 Filme und kein Spiel 🙃.
2 spielerische Filme und ein richtiger Film 😀
Jetzt haben wirs 🤪👍.
Hoffen wir, dass er uns noch sehr lange erhalten bleibt. Eine Legende.
Bitte kein DHL- Simulator in hockglanz Optik mehr. Grafik ist doch bitte nicht alles.
Lieber wieder die P.T – Idee aufgreifen!
Danke!
DHL Simulator trifft es aber wirklich völlig 😂😂😂👍🏻👍🏻
Death Stranding war echt pure Folter…
Überbewertet, der Gute.
Der Mann ist einfach eine Wucht. Der muss doch irgendwann auch mal keine Ideen mehr habe. 🤔
Ich hoffe das ein Death stranding 3 irgendwann erscheinen wird.
Schon der Wahnsinn was Kojima und Sony hier abgeliefert haben.
Naja Death Stranding war nicht meins
Solange es nicht sowas wie Death Stranding wird, bin ich gespannt.
Wer hätte auch noch par gute Ideen für neue Games IPs.
Metal Gear und Death Stranding haben mir gefallen. Death Stranding 3 brauche ich aber nicht so bald. Also passt dass schon mit den neuen Projekten.