Kojima Productions: Hideo will Spiele machen, die sich in Echtzeit verändern

Im Interview mit der japanischen Website Anan sprach der Regisseur von Death Stranding, Hideo Kojima, darüber, dass er Spiele entwickeln möchte, die sich je nach den Gegebenheiten im echten Leben wie nach Ort, Zeit, Wetter usw. verändern.

„Ich möchte Spiele machen, die sich in Echtzeit verändern“, sagte er. „Menschen aller Alters- und Berufsgruppen spielen das gleiche Spiel, aber alle spielen auf andere Weise. Es ist etwas, das sich verändert, je nachdem, wo man lebt und wie man sich dabei fühlt.“

Hideo hat bereits an einem Game Boy Advance-Spiel namens Boktai: The Sun Is In Your Hand gearbeitet, das mit einem Lichtsensor und einer Uhr ausgestattet war. Beide Sensoren befanden sich auf der Cartridge, und die Vampire des Spiels mussten mit Hilfe des Lichts aus der realen Welt besiegt werden. Kojima möchte Spiele entwickeln, die diese Ideen auf neue Weise weiterführen: