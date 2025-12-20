Kojima Productions: Keine Rückkehr in Welt ohne KI möglich – Kojima

Ausgelöst durch Aussagen von Larian Studios CEO Swen Vincke ist die Nutzung von KI bei der Spieleentwicklung seit einigen Tagen eines der großen Themen innerhalb der Gaming-Community.
In einem Interview mit Nikkei Xtrend legt nun auch Entwickler-Legende Hideo Kojima seine Ansicht zur Nutzung von KI dar. Dabei vergleicht er den Aufstieg der Technologie mit dem der Smartphones, die zur Anfangszeit ebenfalls deutlichen Gegenwind erfuhren:
„Als Smartphones auf den Markt kamen, wurden sie von allen kritisiert. Aber heute gibt es so viele Menschen, die ohne ihr Smartphone nicht mehr leben können. Mit KI ist es genauso. Es ist wichtig, Technologie so einzusetzen, dass sie uns glücklich macht … Ich halte es für sinnlos zu sagen: ‚Wir sollten KI nicht nutzen‘ oder ‚KI ist nutzlos‘. Es gibt kein Zurück mehr. Bei Smartphones war es genauso.“
Kojima sieht in der Künstlichen Intelligenz das Potenzial, die Art und Weise, wie Menschen miteinander kommunizieren, erheblich zu verändern. Dies könne allerdings durch falsche Nutzung auch zu Problemen führen:
„Es besteht die Möglichkeit, dass die Verbreitung von KI die Art und Weise, wie wir kommunizieren, stark verändern wird. Es gibt Menschen, die nicht gut darin sind, von Angesicht zu Angesicht zu sprechen, und wenn KI dies ausgleicht, könnten sie vielleicht engeren Kontakt zu anderen Menschen aufbauen … Das wäre zweifellos praktisch.“
„Ich habe das Gefühl, dass die Menschen verwöhnt werden könnten. Deshalb müssten wir beispielsweise die Beteiligung der KI reduzieren oder Tage einführen, an denen wir sie nicht nutzen.“
Ist einfach so.
Tatsache. Selbst wenn man ki fragt ob sie die Menschheit kontrollieren könne kommt da interessantes heraus. Ki wird sich immer selbst erhalten wollen. Da ist der mensch mittlerweile eine variable, ein Faktor. Aber kein Hindernis mehr.
Man sollte KI auch nicht pauschal als etwas schlechtes sehen, denn es kann wirklich großartig und hilfreich sein.
Leider wirkt es immer so, als würde man pauschal zerrissen werden wenn man KI zur Hilfe nimmt
Solange die KI nicht 100% der Entwicklung übernimmt kann man damit leben. Das ist eben ein neues Zeitalter mit allen Vor- und Nachteilen die so etwas eben hat.
Da wird sich noch einiges ändern, zur Zeit wird KI überall ausprobiert und die Unternehmen verschenken es quasi. Bald wird sich zeigen wo KI wirklich hilfreich ist und wo nicht. Dann werden die Preise auf die realen Kosten steigen, was auch bedeutet das manche Branchen ohne KI kostengünstiger, während andere enorm von KI profitieren. Es wurde ja schon ermittelt das die Kosten nicht deutlich sinken werden auch wenn die Modelle immer besser werden, also eine andere Entwicklung als bei Computer Hardware.
KI, ist da und ist nützlich. Wie bei den meisten Sachen, kann sie auch „missbraucht“ werden für Dinge, die weniger cool sind.
Und irgendwann stellt die KI fest, dass wir das Problem sind
Dass wir das sind, wissen wir doch schon lange.
Kein Leben ohne KI, für so einen „visionären“ Mann ist das aber kurz gedacht.
Es gibt immer Menschen die sich gegen Technologie stellen und alles verweigern, dann könnte es noch ähnlich zu Katastrophen kommen und man stellt sich gesetzlich gegen KI Entwicklung oder die düsterste Version, wir Bomben uns zurück in die Steinzeit siehe Chinas Graphitbomben.
Also ganz ausschließen würde ich ein Leben ohne KI nicht 😅
Danke, Captain Obvious 😂