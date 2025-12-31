Kojima Productions: Kojima blickt auf Mega‑Jahr 2025 zurück

Hideo Kojima hat einen umfassenden Rückblick auf sein Jahr 2025 gegeben und beschreibt eine Phase, die von intensiver Produktion, weltweiten Reisen und zahlreichen Projekten geprägt war.

In den ersten Monaten konzentrierte er sich vollständig auf Death Stranding 2, arbeitete am Feinschliff des Spiels, an der Fertigstellung der Inhalte sowie an der Erstellung und Bearbeitung der Trailer.

Parallel dazu liefen sämtliche Vorbereitungen für den späteren Launch, der einen großen Teil seiner Zeit beanspruchte.

Die zweite Jahreshälfte war von einer globalen Promotion‑Tour bestimmt, die ihn an Orte führte, die er seit der Pandemie nicht mehr besuchen konnte. Kojima beschreibt, dass er in diesem Zeitraum rechnerisch sechsmal um die Welt gereist ist.

Während dieser Tour nahm er an mehreren Filmfestivals teil, zu denen er bereits seit Jahren eingeladen war, und traf zahlreiche Fans und Branchenkollegen.

Neben den Reisen arbeitete Kojima weiter an OD und bereitete PHYSINT vor, einschließlich der Casting‑Phase. Zusätzlich fanden POP‑UP‑Shops an verschiedenen PARCO‑Standorten in Japan sowie in internationalen Städten statt.

Sein Radioprojekt KOJI10 kehrte mit einer zweiten Staffel zurück, während er gleichzeitig zwei laufende Essay‑Reihen fortsetzte und Kommentare sowie Begleittexte zu Filmen, Romanen und Manga verfasste. Eine Ausnahme bildete seine langjährige Serie Hidemys, die er nach vier Jahren beenden musste.

Im Frühjahr präsentierte Kojima eine Installation im PRADA‑Store in Aoyama. Im September folgte das große 10th Anniversary Event, bei dem er auf die vergangenen zehn Jahre seines Studios zurückblickte und gleichzeitig die kommenden Entwicklungen in den Fokus rückte. Parallel dazu tourte die Death Stranding Strands of Harmony‑Orchesterproduktion um die Welt, auch wenn er selbst bisher nicht persönlich an einer Aufführung teilnehmen konnte.

Darüber hinaus erschien sein Buch The Gifted Gene and My 70% Movie Body bei Shinchosha, und er wurde in mehreren Mode‑Magazinen im In‑ und Ausland vorgestellt. Kojima beschreibt das Jahr als so arbeitsintensiv, dass vieles verschwommen wirkt, betont jedoch, wie erfüllend diese Zeit für ihn gewesen sei.