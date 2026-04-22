Kojima Productions: Kojima erhält mysteriöse Box von Asha Sharma

Xbox-Führung trifft Hideo Kojima und sorgt mit einer geheimnisvollen Box für neue Spekulationen.

Hideo Kojima hat sich mit Asha Sharma, CEO von Microsoft Gaming, sowie Matt Booty, Chief Content Officer bei Microsoft, getroffen.

Im Rahmen des Treffens wurde Kojima eine auffällige graue Box mit der Aufschrift „Xbox for Kojima“ überreicht. Was sich genau in der Kiste befindet, wurde nicht bekannt gegeben und bleibt bislang ein Geheimnis.

Das Treffen unterstreicht, dass auch die neue Führung der Xbox- und Gaming-Sparte von Microsoft den direkten Austausch mit wichtigen Partnern und kreativen Köpfen der Branche aktiv pflegt.

Weitere Details zu möglichen Hintergründen oder Inhalten der übergebenen Box wurden nicht veröffentlicht.

Was glaubt ihr, ist in der Box?