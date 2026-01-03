Kojima Productions: Kojima kündigt gewaltige Next‑Gen‑Pläne an

OD und PHYSINT stehen im Zentrum eines Jahres, das für Kojima Productions als Beginn einer neuen Entwicklungsphase beschrieben wird.
Death Stranding erweitert gleichzeitig sein eigenes Universum durch Film‑ und Animationsprojekte, die parallel vorangetrieben werden. Diese Kombination aus Horror‑Game‑Entwicklung, Espionage‑Action‑Vorbereitung und transmedialen Produktionen markiert den Start der sogenannten Second Phase, die in die Third Phase des Studios überleiten soll.
In seinem Beitrag erfahrt ihr, dass Hideo Kojima das Jahr 2026 als eine Zeit definiert, in der er weniger reisen und stattdessen solide Grundlagen schaffen möchte. Während im Vorjahr weltweite Aktivitäten dominierten, liegt der Fokus nun auf strukturiertem Produktionsaufbau.
Die Entwicklung von OD wird fortgesetzt, wobei das Projekt als Horror‑Game beschrieben wird, das weiter vorangetrieben wird. Gleichzeitig beginnen die intensiven Vorbereitungen für PHYSINT, ein Espionage‑Action‑Titel, der Casting‑Prozesse, Scans und Performance‑Capture‑Aufnahmen umfasst. Diese Arbeiten bilden einen wesentlichen Teil der neuen Phase, die Kojima Productions strategisch ausrichtet.
Parallel dazu wird an der Live‑Action‑Verfilmung von Death Stranding gearbeitet, die zusammen mit zusätzlichen Animationsprojekten umgesetzt wird.
Sowohl ein Film als auch eine Serie befinden sich in Vorbereitung, was die Ausweitung des Death‑Stranding‑Universums auf mehrere Medienformate unterstreicht. Zusätzlich werden für das Jahr 2026 mehrere Events vorbereitet, deren Details erst nach finaler Planung bekannt gegeben werden sollen. Kojima betont, dass weitere Informationen folgen, sobald die organisatorischen Schritte abgeschlossen sind.
Ein weiterer zentraler Punkt ist das 40‑jährige Jubiläum von Hideo Kojima in der Spielebranche. Seit 1986 arbeitet er an Game‑Creation‑Projekten, und das Jahr 2026 markiert diesen Meilenstein seiner Karriere. Er bedankt sich für die anhaltende Unterstützung und blickt auf ein weiteres produktives Jahr mit Kojima Productions.
Hmmmm naja.
Kojima ist extrem oberhyped.
Hat seit den alten Metal gear Teilen nix abgeliefert.
PT sah interessant aus, aber mehr auch nicht.
Ich verstehe es auch nicht, vielleicht mögen viele auch nur seine exzentrische Art 🤔.
Ob auf die Pläne auch was folgt ist die Frage
Jaja die next Gen Versprechungen 😅
Ob Norman Reedus die Rolle übernimmt!?
Alles anderes wäre ja selten dämlich
Muss! Man verbindet das ja schon mit ihm. Ich dachte mich stört ein Schauspieler Wechsel nicht, aber bei der aktuellen Witcher Staffel hab ich gemerkt….mh doch….
Next Gen Pläne heisst aber, daß für die Current Gen nichts mehr kommt, oder verstehe ich das jetzt falsch?
Ich glaube das verstehst du richtig.
Ich glaube OD und Physint kommen erst für die nächste Generation.
Gewaltige Next Gen Pläne ?
Wahrscheinlich rät er den Spielern seine kommenden Projekte Minimum hundert mal zu spielen 🤪.
Wird mal Zeit die Karten auf den Tisch zu legen.
Ich bin gespannt
Na was da wirklich in naher Zeit erscheint.
Ich freue mich schon sehr auf Physint auch wenn man dazu noch nicht viel gesehen hat bis auf ein Cover Art. Aber das es ein Spionage Stealth Titel oder sowas in der Art werden soll macht mich sehr neugierig!
OD wird natürlich auch sehr interessant 🙂