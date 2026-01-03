Kojima Productions: Kojima kündigt gewaltige Next‑Gen‑Pläne an

OD und PHYSINT stehen im Zentrum eines Jahres, das für Kojima Productions als Beginn einer neuen Entwicklungsphase beschrieben wird.

Death Stranding erweitert gleichzeitig sein eigenes Universum durch Film‑ und Animationsprojekte, die parallel vorangetrieben werden. Diese Kombination aus Horror‑Game‑Entwicklung, Espionage‑Action‑Vorbereitung und transmedialen Produktionen markiert den Start der sogenannten Second Phase, die in die Third Phase des Studios überleiten soll.

In seinem Beitrag erfahrt ihr, dass Hideo Kojima das Jahr 2026 als eine Zeit definiert, in der er weniger reisen und stattdessen solide Grundlagen schaffen möchte. Während im Vorjahr weltweite Aktivitäten dominierten, liegt der Fokus nun auf strukturiertem Produktionsaufbau.

Die Entwicklung von OD wird fortgesetzt, wobei das Projekt als Horror‑Game beschrieben wird, das weiter vorangetrieben wird. Gleichzeitig beginnen die intensiven Vorbereitungen für PHYSINT, ein Espionage‑Action‑Titel, der Casting‑Prozesse, Scans und Performance‑Capture‑Aufnahmen umfasst. Diese Arbeiten bilden einen wesentlichen Teil der neuen Phase, die Kojima Productions strategisch ausrichtet.

Parallel dazu wird an der Live‑Action‑Verfilmung von Death Stranding gearbeitet, die zusammen mit zusätzlichen Animationsprojekten umgesetzt wird.

Sowohl ein Film als auch eine Serie befinden sich in Vorbereitung, was die Ausweitung des Death‑Stranding‑Universums auf mehrere Medienformate unterstreicht. Zusätzlich werden für das Jahr 2026 mehrere Events vorbereitet, deren Details erst nach finaler Planung bekannt gegeben werden sollen. Kojima betont, dass weitere Informationen folgen, sobald die organisatorischen Schritte abgeschlossen sind.

Ein weiterer zentraler Punkt ist das 40‑jährige Jubiläum von Hideo Kojima in der Spielebranche. Seit 1986 arbeitet er an Game‑Creation‑Projekten, und das Jahr 2026 markiert diesen Meilenstein seiner Karriere. Er bedankt sich für die anhaltende Unterstützung und blickt auf ein weiteres produktives Jahr mit Kojima Productions.