Kojima Productions: Komponist verlässt Studio und ist jetzt Freelancer

Ludvig Forssell ist der Komponist von Spielen wie Death Stranding oder Metal Gear Solid V: The Phantom Pain und arbeitete bei Kojima Productions. Nun hat er nach über zehn Jahren das Studio verlassen und wird als Freelancer tätig sein, wie er auf Twitter bekannt gegeben hat.

Das bedeutet natürlich, dass er nicht mehr an ein Studio gebunden ist und selbst entscheiden kann, wem er sein Können in Zukunft zur Verfügung stellt.

ANNOUNCEMENT:

After 10 years working in-house as a Composer/Audio Director at Kojima Productions, I’m excited to announce that I’ll be pursuing my future as a freelance composer.

It’s been a blast! Thanks, KJP! Now, I’m happy to tackle a variety of projects in all types of media. pic.twitter.com/tXWh2ibh12

— Ludvig Forssell (@Ludvig_Forssell) March 31, 2021