Kojima Productions: Nach OD und Physint wäre ein Film möglich

Nach den Projekten OD und Physint will Hideo Kojima ein Film machen, so der Wunsch des Designers.

Hideo Kojima hat gerade erst erfolgreich Death Stranding 2: On the Beach auf der PlayStation 5 veröffentlicht. Doch an eine Pause denkt der legendäre Videospieldesigner nicht.

Er arbeitet weiterhin für Xbox Game Studios an Projekt OD, welches von den jüngsten Kürzungen vorerst nicht betroffen war, wie wir berichtet hatten. Für SONY befindet sich zudem noch das Spiel Physint in der Mache.

Auch nach diesen beiden Projekten scheint Kojima nicht müde, er denkt schon darüber nach, was als Nächstes kommt.

In einem Gespräch mit Brut sagte Kojima jetzt, er wolle nach OD und Physint die Situation in seinem Studio prüfen und wenn es ihm möglich ist, dann an einem Film arbeiten.

Möglicherweise wären nach Death Stranding 2: On the Beach die beiden Projekte OD und Physint dann die letzten Spiele, die von Kojima stammen, was aber sicherlich von der Dauer der Produktionen abhängt.