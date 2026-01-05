Kojima Productions: Neue Gaming‑Hardware in Kollaboration mit ASUS

Best Buy hat neue ASUS‑Produkte aus einer Kooperation mit Kojima Productions gelistet. Die ungewöhnliche Partnerschaft zwischen ASUS und Kojima Productions bringt frische Hardware‑Power ins Gaming‑Ökosystem und richtet sich an Fans des bekannten Studios.

Die ASUS x Kojima Productions‑Kollektion umfasst das ROG Delta II Wireless RGB Gaming Headset, das bei Best Buy für 269,99 Dollar erscheint. Mit dem Headset setzt ASUS erneut auf hochwertige Audio‑Performance, während Kojima Productions das ikonische Branding beisteuert. Zusätzlich landet die ROG Keris II Origin Ultralight Mouse für 169,99 Dollar im Sortiment, was die Kollaboration weiter in den Fokus rückt. Auch das ROG Scabbard II Gaming Mouse Pad in der XXL‑Variante ist gelistet und kostet 69,99 Dollar, wodurch das Line‑up komplettiert wird.

Die Produkte der ASUS x Kojima Productions‑Reihe erscheinen geschlossen im Best‑Buy‑Store und stärken die Präsenz der Marke ASUS im Premium‑Segment. Durch die Kombination aus ASUS‑Technik und Kojima‑Design entsteht ein Set, das sich klar von regulären Releases abhebt.