Kojima Productions: Neues Spiel könnte während Game Awards enthüllt werden

Die Gerüchteküche brodelt derzeit wieder fleißig an allen Ecken und Ende. So gibt es nun ein neues Gerücht, das besagt, dass Hideo Kojima mit seinem Studio Kojima Productions auf der diesjährigen The Game Awards 2022 Show sein neues Spiel präsentieren wird.

Die neue „The Game Awards“-Ausgabe findet am 09. Dezember 2022 statt. Geoff Keighley und Hideo Kojima haben aus ihrer Freund- und Partnerschaft bisher nie ein Geheimnis gemacht und somit könnte es durchaus Sinn ergeben, dass Kojima Productions während der Show ein neues Spiel vorstellen könnte. Es bleibt jedoch abzuwarten, welches Game Hideo Kojima diesmal zeigen wird. Einige vermuten, es handel sich dabei um Death Stranding 2. Dazu hat das Studio selbst „Who Am I“ angeteasert.