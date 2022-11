Kojima Productions: Screenshots zum Horrorspiel Overdose geleakt

Autor:, in / Kojima Productions

Wie der bekannte Insider Tom Henderson berichtet, wurden ihm von nicht näher genannten Quellen Screenshots zu „Overdose“ zugespielt, dem noch unangekündigten Horrorspiel aus dem Hause Kojima Productions.

Diese sollen von einem privaten Discord-Server nicht an dem Projekt beteiligter Entwickler stammen und bereits Minuten nach der Veröffentlichung wieder gelöscht worden sein. Zu sehen ist Margaret Qualley, die in Death Stranding den Charakter Mama verkörpert, in einem blauen Kleid.

Die Bilder, die auf der polnischen Videospiel-Webseite ppe.pl weiterhin einsehbar sind, scheinen aus einem Video zu stammen, über das Henderson im Juni dieses Jahres berichtet hatte. Der Insider hatte seinen Artikel damals auf Bitten von Kojima Productions wieder offline genommen.

Ob es sich bei „Overdose“ um ein mögliches Death Stranding 2, einen sich gerüchteweise in Arbeit befindlichen Xbox-exklusiven Titel oder um ein komplett anderes Projekt von Kojima Productions handelt, ist unklar.