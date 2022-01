Kojima Productions: Spiel, das jeder spielen will in Entwicklung

Während des NHK-Radio-Specials „Wonderful World of Game Music“, wie Genki auf Twitter berichtet, äußerte sich Hideo Kojima zu den aktuellen Entwicklungen bei Kojima Productions. Wie zu erwarten, ging der Spieledesigner nicht weiter auf das AAA-Spiel seines Studios ein, aber er glaubt, dass dieses Spiel jeder unbedingt spielen will.

Weiter verriet Hideo Kojima, dass er an einem kleineren Projekt arbeiten möchte, das kein Open-World- oder Shooter-Spiel ist, und dass sein Produktionsstudio in Los Angeles neben Drama und Film auch an einem Anime arbeitet.

Others points Kojima said are that they don't have enough staff and are having difficulty recruiting new staff from abroad due to the worldwide pandemic. Plus his LA production studio are making drama, film and anime! All rough translation*

— Genki ✨ (@Genki_JPN) January 6, 2022