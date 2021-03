Kojima Productions: Studio arbeitet an zweitem Projekt

Autor:, in / Kojima Productions

Kojima Productions arbeitet seit Ende 2020 an einem zweiten Projekt.

Studio Art Director Yoji Shinkawa bei Kojima Productions, wurde während eines Video-Interviews gefragt, ob er irgendwelche Details über das zweite Spiel des Unternehmens verraten könne. Shinkawa, ist ein langjähriger Mitarbeiter von Hideo Kojima, der am besten für seine Charakter- und Mecha-Design-Arbeiten an der Metal Gear-Franchise bekannt ist.

„Nun ja, ich mache etwas, ganz sicher, und ich könnte Ihnen wahrscheinlich sagen, dass wir es recht bald ankündigen können“

Kojima Productions bestätigte im Oktober 2020, dass man sich für ein neues Spieleprojekt zusammensetzt. Der Entwickler von Death Stranding sagte damals, dass er „die besten Talente“ sucht, um 25 offene Stellen in seinem Studio in Tokio zu besetzen.

Hideo Kojima selbst hat sein nächstes Projekt seit der Veröffentlichung von Death Stranding im November 2019 angeteasert. Im selben Monat deutete er an, dass er sich Horrorfilme anschaut, um sich auf ein zukünftiges Projekt vorzubereiten, und im April 2020 sagte er, dass er gerne eines Tages ein „revolutionäres“ Horrorspiel machen würde.

Was nun der von seinen Fans zutiefst vergötterte One-Man-Army-Showman gerade tatsächlich entwickelt, werden wir wohl erst in Kürze erfahren. Heute dürft ihr gerne in den Kommentaren spekulieren.