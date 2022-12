Kojima Productions: Studio arbeitet nur an eigenen Spielmarken

Hideo Kojima gab in einem Interview mit IGN bekannt, dass er und sein Studio „Kojima Productions“ keine Aufträge Dritter entgegen nimmt und nur an eigenen Spielmarken arbeitet, bzw. IPs, die uneingeschränkt dem Entwicklerstudio gehören.

„Kojima Production ist nicht börsennotiert, also habe ich nicht das Ziel, das Unternehmen ständig zu vergrößern“, sagte er. „Ich möchte einfach nur gute Arbeit hinterlassen, und das ist die Haltung, die ich einnehme, während ich Spiele mache, während ich auch andere Arten von visuellen Projekten in Betracht ziehe. Wir werden die Haltung beibehalten, unsere eigene IPs zu machen und nicht an IPs zu arbeiten, die von anderen lizenziert wurden.“