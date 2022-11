Kojima Productions: Was Kojima über die Abandoned-Gerüchte sagt

Autor:, in / Kojima Productions

Erstmal nahm Hideo Kojima Stellung zu den Gerüchten um seine Beteiligung am Horrorspiel Abandoned.

Aus der Gerüchteküche hieß es im vergangenen Jahr, dass Kojima Productions an Abandoned, einem Horrorspiel des Indie-Entwicklers Blue Box Games beteiligt gewesen sei.

In der neusten Ausgabe seines Podcasts „Brain Structure“ nahm er zu den Gerüchten und Verschwörungen erstmals Stellung.

Scheinbar erhielt er dauernd Bilder von Hasan Kahraman, dem Game Director des Spiels, was ihn verärgerte.

„Die Leute schickten mir ständig Bilder von diesem ‚Hasan‘. Sie schicken mir immer noch Collagen und tief gefälschte Bilder, etwa zwanzig am Tag, das ist wirklich ein ziemliches Ärgernis. (lacht).“

Zu Abandoned wurde ein spielbarer Teaser erwartet, der das endgültige Spiel finanzieren sollte. Doch dieser ist bis heute nicht erschienen.

Die angebliche Zusammenarbeit zwischen Kojima und Kahraman wurde von Leuten genauer unter die Lupe genommen. Es gab sogar einen Subreddit, wo man Zusammenhänge herstellte, die es gar nicht gab. So hatte Kahraman zuvor an einer App gearbeitet, in der die Bezeichnung „Personal Training (PT)“ vorkam. Hier sah man eine Verbindung zu P.T. einem spielbaren Teaser zu Silent Hill.

Als Kahraman auf seiner PlayStation ein Spiel ohne Namen spielte, nutzte er dies, um die Aufmerksamkeit zu steigern. Dabei hatte er wahrscheinlich einfach nur zertifiziertes Spiel getestet.

Kojima sagte weiterhin, dass er nie mit Hasan gesprochen habe und dessen Spiel sei noch nicht veröffentlicht. Vielleicht sollte er das Spiel veröffentlichen, damit die Leute vielleicht verstehen, worum es überhaupt geht.