Kojima Productions: Who Am I Enthüllung in Kürze möglich

Hidejo Kojima deutet Enthüllung der Unbekannten an, die auf der Tokyo Game Show in einer VR Tour auf einem Poster zu sehen war.

Hideo Kojima hält es kurz und lässt euch rätseln, in einem Tweet schreibt er: „The Answer: Who at TGS will be in the next where.“

Auf der Tokyo Game Show war in einer VR Tour bereits ein Poster mit einer unbekannten Frau neben dem Ludens Maskottchen des Studios Kojima Productions zu sehen. Die Aufschrift dort lautete „Who am I?“ („Wer bin ich?“)

Kojima Productions wird somit in Kürze enthüllen, was „Who am I“ überhaupt ist. Das Studio arbeitet derzeit an zwei neuen Spielen.