Kojima Productions: Zampella und Kojima sprachen einst über Metal-Gear-Solid-Ego-Shooter

Hideo Kojima enthüllt einst geplantes Metal‑Gear‑Projekt mit Vince Zampella, bei dem es sich um ein First‑Person‑Ableger handelte.

Hideo Kojima hat auf der DICE‑Bühne in Las Vegas ein fast vergessenes Kapitel der Metal‑Gear‑Geschichte ausgegraben. Kurz nach dem Release von Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots im Jahr 2008 führte er „viele Gespräche“ mit dem verstorbenen Vince Zampella über die Entwicklung eines First‑Person‑Metal‑Gear‑Spiels.

Ein radikaler Richtungswechsel, denn die Reihe blieb trotz einzelner Ego‑Sequenzen stets ein Third‑Person‑Stealth‑Franchise.

Zum Zeitpunkt dieser Gespräche arbeitete Zampella bei Infinity Ward an Call of Duty: Modern Warfare 2, bevor er 2010 das Studio verließ und Respawn Entertainment gründete.

Kojima sprach bei DICE mit großer Wertschätzung über Zampella, der kurz vor Weihnachten bei einem Autounfall ums Leben kam. Geoff Keighley bestätigte die Existenz dieser Gespräche in einem Social‑Media‑Post.

Konkrete Details zum nie realisierten Projekt nannte Kojima nicht, doch die Idee hätte die Serie grundlegend verändert. In den Kommentaren unter Keighleys Beitrag betonten Fans, dass Metal Gear für sie nur in der Third‑Person‑Perspektive funktioniere.

Kojima verriet außerdem, dass Zampella ihm nach seinem Bruch mit Konami 2015 dabei half, Kojima Productions zu gründen. Ein Hinweis darauf, wie eng die beiden Branchenikonen miteinander verbunden waren – und wie anders die Zukunft von Metal Gear hätte aussehen können.