Kojima Productions: Zu Besuch bei RARE – Was steckt im geheimnisvollen Schatz?

Kojima Productions stattet RARE einen Besuch ab und sorgt mit einem geheimnisvollen Schatz für Rätselraten über mögliche Projekte.

Ein ungewöhnlicher Besuch hat die Community ins Grübeln gebracht: Kojima Productions hat kürzlich die britische Spieleschmiede RARE besucht.

Auf X (ehemals Twitter) teilte das Studio ein Foto ihres „angedockten Raumschiffs“ und dankte RARE für die Gastfreundschaft.

„Ein riesiges Dankeschön an unsere Freunde bei RARE, dass sie uns heute empfangen haben – wir hatten eine großartige Zeit. … Mal sehen, was in dieser Schatztruhe steckt?“, schrieb Kojima Productions zu dem Beitrag.

Die Worte und das Bild haben bei Fans sofort Spekulationen ausgelöst. Was könnte in der geheimnisvollen Schatztruhe liegen? Handelt es sich um ein neues gemeinsames Projekt, einen Sneak Peek oder einfach nur ein freundschaftliches Treffen zwischen zwei renommierten Studios?

Während keine offiziellen Details über mögliche Kooperationen oder Projekte bekannt gegeben wurden, zeigt der Besuch einmal mehr die Vernetzung von Kojima Productions mit anderen Studios und lässt die Spielerwelt über mögliche zukünftige Überraschungen rätseln.

Look where our spaceship docked! A massive thanks to our friends at @RareLtd for hosting us today, had such a nice time. … wonder what's in that treasure chest? #RareLtd #KojimaProductions pic.twitter.com/ARqbgiq3E1 — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) March 26, 2026