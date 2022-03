Kombinera: Puzzle-Plattformer bringt den Ball ins Rollen

Autor:, in / Kombinera

Kombinera, ein schillernder Neon-Puzzle-Plattformer, der die Fähigkeiten und die Intelligenz der Spieler auf die Probe stellt, reiht sich in die Reihe der beliebten Originaltitel des Publishers Graphite Lab aus St. Louis ein. Das Spiel wird von Atari im April 2022 für PC über Steam und Epic, Nintendo Switch, PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S, Atari VCS und mobile Plattformen (iOS, Android) erscheinen.

Bei Kombinera handelt es sich um eine neue Marke von Atari, die sich ihren eigenen Platz unter den besten Puzzle-Plattformern auf dem Markt erobern will. Die Redewendung „Der Ball ist in deinem Spielfeld“ war daher noch nie so wörtlich zu nehmen.

Im Spiel übernehmen die Spieler die Kontrolle über mehrere farbige Bälle – gleichzeitig und jeder mit seinen eigenen Fähigkeiten – während sie durch über 300 zunehmend gefährliche Umgebungen und Rätsel navigieren.

Alle Bälle bewegen sich gemeinsam, und das Umgehen von Hindernissen wie kniffligen Barrieren und stacheligen Wänden erfordert höchste Konzentration und anspruchsvolles Problemlösungsverhalten.

Kombinieren, vorankommen, gewinnen: Ein Level ist abgeschlossen, wenn alle Bälle zu einem einzigen kombiniert sind, aber das ist nicht so einfach, wie es klingt! Setzt die Spezialfähigkeiten der einzelnen farbigen Kugeln klug ein und denkt daran: Je weiter ihr in den einzelnen Kapiteln voranschreitet, desto mehr Hindernisse müsst ihr überwinden. Gefährliche Umgebungen schaffen knifflige Szenarien, die strategisches Denken und unterschiedliche Perspektiven erfordern.

Ein Level ist abgeschlossen, wenn alle Bälle zu einem einzigen kombiniert sind, aber das ist nicht so einfach, wie es klingt! Setzt die Spezialfähigkeiten der einzelnen farbigen Kugeln klug ein und denkt daran: Je weiter ihr in den einzelnen Kapiteln voranschreitet, desto mehr Hindernisse müsst ihr überwinden. Gefährliche Umgebungen schaffen knifflige Szenarien, die strategisches Denken und unterschiedliche Perspektiven erfordern. Besondere Eigenschaften (und Prioritäten): Jede farbige Kugel interagiert auf besondere Weise mit Hindernissen der entsprechenden Farbe. Dies verleiht jeder Kugel einzigartige Vorteile und Widerstände beim Durchqueren eines Levels und zwingt euch zu entscheiden, welche Farbkombinationen ihr bevorzugen sollt.