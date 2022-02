Konami: Beabsichtigt NFT-Objekte auch in Zukunft zu verkaufen

Das Thema NFT liefert weiterhin Gesprächsstoff unter Gamern. Es scheint den Eindruck zu geben, dass nur die wenigsten die digitalen Tauschobjekte haben wollen, während die Spieleindustrie sie trotzdem versucht durchzuboxen.

Und während Ubisoft weiterhin an NFT festhalten will und der Meinung ist, dass Spieler es einfach nur nicht verstehen würden, will Electronic Arts etwa vorerst keine Investitionen in diese Richtung unternehmen.

Der japanische Entwickler Konami konnte hingegen schon erste Erfahrungen mit NFT-Verkäufen machen und nahm mit 14 Artworks zu Castlevania über 160.00 US-Dollar ein.

Bei der Bekanntgabe der Finanzergebnisse äußerte Konami sich jetzt über die Zukunft von NFT.

Man bekräftigte seine Absicht in diese Richtung und sagte, man sei bemüht, Inhalte als Erinnerungskunst aus Spielen zu verkaufen, die von Kunden geliebt wurden.