Konami: Bilder aus Silent Hill 2 Remake und Silent Hill 5 Teaser geleakt

Die Spielreihe Silent Hill wird angeblich wiederbelebt. Immer wieder gab es Gerüchte dazu. Doch offiziell wurde bisher nichts verkündigt und es bleibt spannend, ob tatsächlich drei Spiele in Entwicklung sind.

Jetzt sind Bilder von zwei der Silent Hill-Projekte im Netz aufgetaucht. Im Forum von Reset-Era wurden Bilder von gepostet, die vom Remake zu Silent Hill 2 stammen, das vermutlich von Bloober Team entwickelt wird.

Außerdem zeigen weiter Bilder Sakura, bei dem es sich um einen spielbaren Silent Hill 5 Teaser handeln soll.

Manche Bilder wurden zuvor an anderer Stelle schon in geringerer Auflösung gepostet, aber wegen Copyrightverstößen wieder entfernt. Im Falle der Bilder zu Silent Hill 2 handelt es sich scheinbar um Konzeptbilder von Bloober Team, mit denen man Konami die Entwicklung schmackhaft machen wollte. Das Spiel muss demnach nicht so aussehen.

Die Bilder könnt ihr euch im Forum von ResetEra anschauen.