Konami: Castlevania-Begeisterung ist angekommen

Vor wenigen Tagen wurde der Castlevania DLC für Dead Cells veröffentlicht. Die Erweiterung könnt ihr euch hier genauer anschauen. Dazu wurde auch ein geheimer Charakter vorgestellt.

„Ist ‚isekai‘ ein Modewort? Denn so würde ich diese Storyline definieren“, sagte Taniguchi in einem neuen Interview mit IGN. „Sagen wir einfach, dass Dracula’s Castle auf die Insel der Geköpften teleportiert wurde und was auf der Insel passiert ist, bleibt auf der Insel.“