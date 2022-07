Konami: Entwickelt neues Baseballspiel und eSports-Wettbewerb

Für die Entwicklung eines neuen Baseball-Videospiels hat Konami eine Geschäftsbeziehung mit der World Baseball Softball Confederation unterzeichnet.

Die Vereinbarung umfasst auch die Realisierung eines internationalen eSports-Wettbewerbs und seiner Entwicklung.

Mit der Entwicklung eines Videospiels verfolgt man das Ziel, den Baseball-Sport global weiter wachsen zu lassen und auch bislang nicht erreichtes Publikum anzusprechen.

Riccardo Fraccari, Präsident der World Baseball Softball Confederation, sagte zur Vereinbarung: „Nach unserer Partnerschaft und dem großen Erfolg bei der ersten Olympic Virtual Series im vergangenen Jahr ist die World Baseball Softball Confederation stolz darauf, mit einem Videospielgiganten wie Konami an diesem aufregenden neuen Projekt zu arbeiten, das unbegrenztes Potenzial hat, unseren Sport weiter wachsen zu lassen und ein Publikum anzusprechen, das wir bisher noch nicht erreicht haben. Die World Baseball Softball Confederation möchte gemeinsam mit Konami eSports nutzen, um die Zahl der Baseballer weltweit zu erhöhen und gleichzeitig den nationalen Verbänden ein weiteres leistungsfähiges Instrument an die Hand geben, um unseren Sport für neue Zielgruppen und Spieler/Gamer in ihren jeweiligen Ländern und Territorien attraktiv und relevant zu machen.“