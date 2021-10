Konami: Gerücht: Metal Gear Solid 3 Remaster und neues Castlevania in Arbeit

Konami soll angeblich an neuen Spielen zu seinen bekannten Marken arbeiten. Konkret genannt wurden Castlevania und Metal Gear Solid.

Wie videogameschronicle.com unter Berufung einer vertrauten Quelle berichtet, will man sich bei Konami auf seine starken Marken konzentrieren und wieder Premium-Spiele produzieren.

So soll intern bei Konami in Japan und mithilfe externer Studios ein neues Castlevania entwickelt werden. Laut der anonymen Quelle soll es eine Neuinterpretation darstellen.

Auch bei der Marke Metal Gear Solid soll sich so einiges tun. So heißt es, dass ein externes Studio in China ein Remake von Metal Gear Solid umsetzt. Mehrere Quellen zufolge soll es sich um das bei Fans beliebte Metal Gear Solid 3: Snake Eater handeln und noch in einer frühen Phase der Umsetzung sein.

Darüber hinaus soll Konami beabsichtigen Remaster der originalen Metal Gear Solid-Spiele für aktuelle Konsolen zu veröffentlichen, die noch vor den größeren Projekten erscheinen sollen.