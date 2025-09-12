Konami: Große Enthüllungen zur TGS 2025 geplant

Metal Gear, Suikoden und Silent Hill: Konami bringt große Enthüllungen zur TGS 2025.

Konami hat sein offizielles Line-up für die Tokyo Game Show 2025 vorgestellt und bringt mehrere Highlights mit, die viele Fans weltweit begeistern dürften.

Im Mittelpunkt stehen die kommenden Blockbuster Metal Gear Solid Delta: Snake Eater und Silent Hill f, das am 25. September veröffentlicht wird. Die Messe bietet außerdem neue Einblicke in Projekte, die sowohl klassische Serien als auch frische Entwicklungen betreffen.

Am ersten Tag der TGS 2025 findet eine neue Ausgabe der Metal Gear Production Hotline statt, bei der Regisseur Yu Sahara und Produzent Noriaki Okamura über den Fox Hunt Multiplayer-Modus sprechen. Viele Spieler erhoffen sich dabei konkrete Informationen zum Release-Zeitraum.

Am 26. September folgt die große Ankündigung eines völlig neuen Projekts. Executive Director Hiroshi Tanibuchi wird die Bühne betreten und das Konzept sowie die ersten Details des Titels vorstellen.

Auch Suikoden bekommt wieder eine eigene Show: Am 27. September gibt es beim Event Suikoden Live neue Infos zu Suikoden STAR LEAP und weiteren geplanten Medien rund um das Franchise.

Den Abschluss bildet ein besonderes Highlight für Horror-Fans: Am 28. September zeigt Konami eine Silent Hill f Special Stage mit Live-Gameplay, musikalischer Begleitung von Akira Yamaoka und einer Diskussion mit dem renommierten Autor Ryukishi07.

Konami – TGS 2025 Zeitplan

25. September 2025 (Eröffnungstag)

  • Metal Gear Production Hotline
  • 11:30 – 12:30 Uhr JST
  • Fokus: Fox Hunt Multiplayer-Modus
  • Mit Yu Sahara (Director) und Noriaki Okamura (Producer)

26. September 2025

  • Neue Projekt-Ankündigung
    11:15 – 11:45 Uhr JST
    Vorstellung eines neuen Konami-Titels
    Mit Executive Director Hiroshi Tanibuchi

27. September 2025

  • Suikoden Live
  • 12:00 – 13:30 Uhr JST
  • Infos zu Suikoden STAR LEAP und weiteren Medienprojekten

28. September 2025 (Finaltag)

  • Silent Hill f Special Stage
  • 12:30 – 13:30 Uhr JST
  • Live-Gameplay, Diskussion und Einblicke ins Spiel
  • Mit Motoki Okamoto (Producer), Akira Yamaoka (Komponist), Ryukishi07 (Writer)

    • Vorthom 920 XP Neuling | 12.09.2025 - 07:40 Uhr
      Antwort auf DrFreaK666

      Ein neues Castlevania wäre echt was feines.
      Hätte allerdings auch gerne endlich mal den Xbox Release des Silent Hill 2 Remakes ^^

      3
      • wussii 44150 XP Hooligan Schubser | 12.09.2025 - 08:11 Uhr
        Antwort auf Vorthom

        Ein Shadowdrop von Silent Hill 2 Remake auf Xbox & Switch 2 wäre richtig genial. Ich glaub die Exklusivität geht aber noch ein paar Tage länger bis zum 8. Oktober.

        2
        • danbu 57870 XP Nachwuchsadmin 8+ | 12.09.2025 - 08:14 Uhr
          Antwort auf wussii

          Jo, leider. Wenn kann man wohl höchstens auf ne Ankündigung hoffen, aber kann ich mir so kurz vorm Release von f auch nicht vorstellen.

          0
  4. shadow moses 399770 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 12.09.2025 - 08:00 Uhr

    Am meisten würde ich mich freuen über den Reveal der Collection Vol. 2 inkl. MGS4 für die Xbox.❤️

    1
    • MetalGSeahawk21 129370 XP Man-at-Arms Onyx | 12.09.2025 - 09:04 Uhr
      Antwort auf shadow moses

      Ich erwarte mindestens eine Info. Also (ungerne) auch: „Xbox, sorry würden wir gerne aber ist uns zu viel Arbeit“ oder „Sorry, das böse Sony will das nicht….“ Hauptsache man weiß wie der Stand der Dinge ist. Dagegen spricht halt das die PS3 eine ganze andere Architektur hatte… aber in Zeiten der KI evtl. doch ein Port möglich.

      0
  5. danbu 57870 XP Nachwuchsadmin 8+ | 12.09.2025 - 08:11 Uhr

    Silent Hill 2 Remake auf der Xbox und ein neues Singleplayer-Yugioh wären meine Wünsche.

    1
  6. Katanameister 195900 XP Grub Killer Master | 12.09.2025 - 09:05 Uhr

    Ich wäre auch für ein neues Yugioh RPG, angesiedelt in der klassischen oder GX Zeitlinie, das wäre richtig hammer.

    0

