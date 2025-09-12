Konami: Große Enthüllungen zur TGS 2025 geplant

Konami hat sein offizielles Line-up für die Tokyo Game Show 2025 vorgestellt und bringt mehrere Highlights mit, die viele Fans weltweit begeistern dürften.
Im Mittelpunkt stehen die kommenden Blockbuster Metal Gear Solid Delta: Snake Eater und Silent Hill f, das am 25. September veröffentlicht wird. Die Messe bietet außerdem neue Einblicke in Projekte, die sowohl klassische Serien als auch frische Entwicklungen betreffen.
Am ersten Tag der TGS 2025 findet eine neue Ausgabe der Metal Gear Production Hotline statt, bei der Regisseur Yu Sahara und Produzent Noriaki Okamura über den Fox Hunt Multiplayer-Modus sprechen. Viele Spieler erhoffen sich dabei konkrete Informationen zum Release-Zeitraum.
Am 26. September folgt die große Ankündigung eines völlig neuen Projekts. Executive Director Hiroshi Tanibuchi wird die Bühne betreten und das Konzept sowie die ersten Details des Titels vorstellen.
Auch Suikoden bekommt wieder eine eigene Show: Am 27. September gibt es beim Event Suikoden Live neue Infos zu Suikoden STAR LEAP und weiteren geplanten Medien rund um das Franchise.
Den Abschluss bildet ein besonderes Highlight für Horror-Fans: Am 28. September zeigt Konami eine Silent Hill f Special Stage mit Live-Gameplay, musikalischer Begleitung von Akira Yamaoka und einer Diskussion mit dem renommierten Autor Ryukishi07.
Konami – TGS 2025 Zeitplan
25. September 2025 (Eröffnungstag)
- Metal Gear Production Hotline
- 11:30 – 12:30 Uhr JST
- Fokus: Fox Hunt Multiplayer-Modus
- Mit Yu Sahara (Director) und Noriaki Okamura (Producer)
26. September 2025
- Neue Projekt-Ankündigung
11:15 – 11:45 Uhr JST
Vorstellung eines neuen Konami-Titels
Mit Executive Director Hiroshi Tanibuchi
27. September 2025
- Suikoden Live
- 12:00 – 13:30 Uhr JST
- Infos zu Suikoden STAR LEAP und weiteren Medienprojekten
28. September 2025 (Finaltag)
- Silent Hill f Special Stage
- 12:30 – 13:30 Uhr JST
- Live-Gameplay, Diskussion und Einblicke ins Spiel
- Mit Motoki Okamoto (Producer), Akira Yamaoka (Komponist), Ryukishi07 (Writer)
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Lords of Shadow 3 bitte
Ein neues Castlevania wäre echt was feines.
Hätte allerdings auch gerne endlich mal den Xbox Release des Silent Hill 2 Remakes ^^
Ein Shadowdrop von Silent Hill 2 Remake auf Xbox & Switch 2 wäre richtig genial. Ich glaub die Exklusivität geht aber noch ein paar Tage länger bis zum 8. Oktober.
Jo, leider. Wenn kann man wohl höchstens auf ne Ankündigung hoffen, aber kann ich mir so kurz vorm Release von f auch nicht vorstellen.
Auf ein komplett neues AAA Castlevania hätt ich richtig lust.
Ein anständiges pro Evolution Soccer wieder wie Teil 6 bitte.
Man darf ja wohl träumen
Am meisten würde ich mich freuen über den Reveal der Collection Vol. 2 inkl. MGS4 für die Xbox.❤️
MGS4 hatte ich komplett vergessen. Stimmt!
Das wäre auch ultra geil wenn das endlich kommen würde.
Ich erwarte mindestens eine Info. Also (ungerne) auch: „Xbox, sorry würden wir gerne aber ist uns zu viel Arbeit“ oder „Sorry, das böse Sony will das nicht….“ Hauptsache man weiß wie der Stand der Dinge ist. Dagegen spricht halt das die PS3 eine ganze andere Architektur hatte… aber in Zeiten der KI evtl. doch ein Port möglich.
Silent Hill 2 Remake auf der Xbox und ein neues Singleplayer-Yugioh wären meine Wünsche.
Bei Yugioh sag ich nicht nein 👍.
Ich wäre auch für ein neues Yugioh RPG, angesiedelt in der klassischen oder GX Zeitlinie, das wäre richtig hammer.