Konami: Große Enthüllungen zur TGS 2025 geplant

Konami hat sein offizielles Line-up für die Tokyo Game Show 2025 vorgestellt und bringt mehrere Highlights mit, die viele Fans weltweit begeistern dürften.

Im Mittelpunkt stehen die kommenden Blockbuster Metal Gear Solid Delta: Snake Eater und Silent Hill f, das am 25. September veröffentlicht wird. Die Messe bietet außerdem neue Einblicke in Projekte, die sowohl klassische Serien als auch frische Entwicklungen betreffen.

Am ersten Tag der TGS 2025 findet eine neue Ausgabe der Metal Gear Production Hotline statt, bei der Regisseur Yu Sahara und Produzent Noriaki Okamura über den Fox Hunt Multiplayer-Modus sprechen. Viele Spieler erhoffen sich dabei konkrete Informationen zum Release-Zeitraum.

Am 26. September folgt die große Ankündigung eines völlig neuen Projekts. Executive Director Hiroshi Tanibuchi wird die Bühne betreten und das Konzept sowie die ersten Details des Titels vorstellen.

Auch Suikoden bekommt wieder eine eigene Show: Am 27. September gibt es beim Event Suikoden Live neue Infos zu Suikoden STAR LEAP und weiteren geplanten Medien rund um das Franchise.

Den Abschluss bildet ein besonderes Highlight für Horror-Fans: Am 28. September zeigt Konami eine Silent Hill f Special Stage mit Live-Gameplay, musikalischer Begleitung von Akira Yamaoka und einer Diskussion mit dem renommierten Autor Ryukishi07.

Konami – TGS 2025 Zeitplan

25. September 2025 (Eröffnungstag)

Metal Gear Production Hotline

11:30 – 12:30 Uhr JST

Fokus: Fox Hunt Multiplayer-Modus

Mit Yu Sahara (Director) und Noriaki Okamura (Producer)

26. September 2025

Neue Projekt-Ankündigung

11:15 – 11:45 Uhr JST

Vorstellung eines neuen Konami-Titels

Mit Executive Director Hiroshi Tanibuchi

27. September 2025

Suikoden Live

12:00 – 13:30 Uhr JST

Infos zu Suikoden STAR LEAP und weiteren Medienprojekten

28. September 2025 (Finaltag)

Silent Hill f Special Stage

12:30 – 13:30 Uhr JST

Live-Gameplay, Diskussion und Einblicke ins Spiel

Mit Motoki Okamoto (Producer), Akira Yamaoka (Komponist), Ryukishi07 (Writer)