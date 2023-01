Konami: Große Metal Gear Solid Ankündigung in diesem Jahr möglich

Autor:, in / Konami

Nach Silent Hill könnte zu Metal Gear Solid in diesem Jahr möglicherweise eine große Ankündigung bevorstehen.

Bei Konami hat man sich in diesem und den kommenden Jahren viel vorgenommen. So sind neben den im Oktober letzten Jahres angekündigten Projekten zu Silent Hill noch drei weitere in Arbeit, wie neuste Gerüchte vermuten lassen.

Gegenüber der Famitsu sagte Produzent Noriaki Okamura kürzlich, man arbeite intensiv und in aller Stille an neuen, bisher nicht angekündigten Projekten.

Ein neues Spiel zu Metal Gear Solid wäre auf jeden Fall denkbar. Es käme nicht überraschend, wenn die ebenfalls sehr beliebte Marke ebenso eine Behandlung wie derzeit Silent Hill erhalten würde.

Okamura nannte Metal Gear Solid zwar nicht namentlich, doch umschrieb er die Projekte als „lang erwartet“. Es bleibt daher vorerst bei einer reinen Spekulation.

Nach dem kontroversen Abgang von Hideo Kojima im Jahr 2015 und Metal Gear Solid 5, das von Fans wegen seines Abschlusses kritisiert wurde, gilt es noch einige Hürden zu überwinden, ehe die Reihe fortgeführt werden kann.