Konami: Horror-Offensive: Jährliche Silent Hill-Veröffentlichungen geplant

Silent Hill‑Produzent Motoi Okamoto hat erklärt, dass Konami die Horror‑Reihe künftig in einem deutlich höheren Tempo veröffentlichen möchte.

Nach dem Release von Silent Hill 2 im Oktober 2024 und Silent Hill f im September 2025 sieht Okamoto die Serie wieder auf Kurs.

Er betont, dass sowohl angekündigte als auch noch unangekündigte Projekte in Entwicklung sind und das Team darauf abzielt, etwa ein Silent Hill‑Spiel pro Jahr zu veröffentlichen. Eine klare strategische Ausrichtung, die die Marke langfristig stärken soll.

Okamoto macht deutlich, dass dieses Ziel ambitioniert ist und noch nicht feststeht, wie konsequent es umgesetzt werden kann. Dennoch versichert er, dass er als Produzent alles daransetzen wird, die Serie kontinuierlich auszubauen und die Begeisterung für Silent Hill weiter zu steigern. Das Team möchte euch regelmäßig neue Inhalte bieten und die Welt von Silent Hill mit frischen Ideen und neuen Interpretationen erweitern.

Er bittet die Spieler um etwas Geduld, da weitere Informationen zu kommenden Titeln erst zu einem späteren Zeitpunkt geteilt werden können. Die Aussage zeigt jedoch klar, dass Konami die Horror‑Marke wieder zu einem festen Bestandteil des jährlichen Release‑Kalenders machen möchte und mehrere Projekte parallel vorbereitet.

„Nach der Veröffentlichung von Silent Hill 2 im Oktober 2024 konnten wir Silent Hill f im September 2025 veröffentlichen und die Silent Hill-Reihe damit wieder auf Kurs bringen.“ „Einschließlich angekündigter und noch nicht angekündigter Titel streben wir eine Veröffentlichungsrate von etwa einem Titel pro Jahr an.“ „Es bleibt abzuwarten, wie viel wir davon erreichen können, aber ich werde als Produzent der Silent Hill-Reihe mein Bestes geben. Idealerweise würden wir uns freuen, wenn die Begeisterung für Silent Hill weiter wächst. Wir werden uns bemühen, euch mit neuen Updates zu versorgen und bitten euch daher noch um etwas Geduld.“