Konami: Kojima wusste nichts von Anfrage wegen Matrix-Spiel

Vor wenigen Tagen berichtete der ehemalige Vizepräsident von Konami Digital Entertainment, Christopher Bergstresser, über ein Treffen im Jahr 1999, bei welchem die Wachowskis Hideo Kojima um die Entwicklung eines Matrix-Spiels gebeten haben sollen, der Deal allerdings umgehend von Konami abgelehnt worden sei.

Via X meldet sich Hideo Kojima nun persönlich zu Wort und erklärt, er habe nie etwas von dem Angebot bezüglich der Entwicklung eines Matrix-Spiels gewusst. Aufgrund seiner damals äußerst zeitintensiven Arbeiten an Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty wäre ein Zustandekommen des Deals allerdings sowieso unwahrscheinlich gewesen:

„Ich war überrascht, als ich in den sozialen Medien las, dass die Wachowski-Schwestern mir 1999 ein Matrix-Spielprojekt angeboten hatten! In all den 26 Jahren hat mir niemand jemals erzählt, dass ein solches Gespräch stattgefunden hatte.“

„Damals waren wir gegenseitige Fans und tauschten E-Mails aus. Matrix war in Japan noch nicht erschienen, aber ich hatte ihn bereits in den Kinos in den USA und bei einer Vorpremiere gesehen.“

„Als die Wachowskis zur Promotion nach Japan kamen, habe ich sie, glaube ich, dreimal getroffen. Am Morgen hatten wir ein Famitsu-Interview in Shinjuku – damals nahm Geof Darrow an der Gesprächsrunde teil. Am Nachmittag waren sie in die Zentrale der CS-Abteilung von KONAMI eingeladen.“

„Damals war ich Vizepräsident von KCE JAPAN, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft. Als ich in der Zentrale ankam, war ihr Treffen mit Herrn Kitaue, dem Leiter der CS-Abteilung, gerade zu Ende gegangen.“

„Ich schloss mich ihnen anschließend an, und wir unterhielten uns etwa eine Stunde lang ohne Dolmetscher (Aki war nicht einmal dabei). Ich glaube, John Gaeta, der Visual Effects Supervisor, war auch dabei.“

„Am Abend nahm ich an der Premierenvorführung und der Party teil, wo ich auch Joel Silver traf. Selbst dann wurde kein Angebot erwähnt.“

„Zu dieser Zeit war ich bereits extrem mit MGS2 beschäftigt und hätte das Angebot wahrscheinlich nicht sofort annehmen können. Aber wenn mir jemand davon erzählt hätte, hätte es vielleicht eine Möglichkeit gegeben, es zu realisieren.“