Konami: Rekordzahlen: Metal Gear überschreitet 65 Millionen Verkäufe, Silent Hill erreicht 13 Millionen

Neue Verkaufszahlen zeigen das anhaltende weltweite Interesse an den Kultreihen Metal Gear und Silent Hill – Konami bestätigt weiteres Engagement für beide Serien!

Konami hat auf der offiziellen Unternehmensseite neue Verkaufszahlen zu seinen wichtigsten Spielereihen veröffentlicht.

Laut dem aktualisierten Bericht hat die Metal-Gear-Reihe mittlerweile über 65,1 Millionen Einheiten weltweit verkauft.

Das entspricht einem Anstieg von 1,8 Millionen Verkäufen seit Ende Juni 2025. Damit bleibt Metal Gear neben eFootball und Yu-Gi-Oh! eine der erfolgreichsten Marken des Unternehmens.

Auch die Silent-Hill-Reihe konnte deutliche Zuwächse verzeichnen. Seit ihrem Debüt im März 1999 hat die Serie nun 13 Millionen verkaufte Exemplare erreicht, was einem Anstieg von 1,3 Millionen Verkäufen in nur wenigen Monaten entspricht.

Diese Entwicklung wird vor allem auf das gestiegene Interesse durch die neuen Projekte zurückgeführt, darunter das Remake von Silent Hill 2, das kommende Silent Hill f sowie Silent Hill: Townfall.

Der größte Zuwachs innerhalb der aktuellen Zahlen stammt allerdings von Yu-Gi-Oh! Master Duel, das inzwischen bei 80 Millionen kumulierten Verkäufen und Downloads liegt – ein Plus von 10 Millionen seit März 2025.

Zusammen mit der eFootball-Serie, die derzeit rund 900 Millionen kumulierte Verkäufe und Downloads erreicht, zählt Metal Gear zu den profitabelsten und langlebigsten Marken von Konami.

Konami bekräftigte zudem sein langfristiges Engagement für die Silent-Hill-Franchise.

Serienproduzent Motoi Okamoto erklärte, dass die gleichzeitige Ankündigung von drei Projekten im Jahr 2022 bewusst gewählt wurde, um das Vertrauen der Fans zurückzugewinnen und die Relevanz der Marke wiederherzustellen.

Durch die parallele Entwicklung eines Remakes und mehrerer neuer Titel möchte Konami zeigen, dass das Unternehmen die Rückkehr von Silent Hill als ernsthaftes und nachhaltiges Vorhaben betrachtet.

Mit den aktuellen Erfolgen von Metal Gear, Silent Hill und Yu-Gi-Oh! Master Duel unterstreicht Konami seine Position als einer der traditionsreichsten und zugleich aktivsten Publisher im internationalen Spielemarkt.