Konami: Metal Gear-Reihe erreicht 65,5 Millionen Verkäufe

Konamis Metal Gear-Reihe erreicht 65,5 Millionen Gesamtverkäufe, Silent Hill steht bei 14 Millionen verkauften Einheiten.

Konami hat den Bereich „Digital Entertainment Business“ auf seiner offiziellen Website aktualisiert, wodurch die Verkaufszahlen der größten Marken des Unternehmens auf den aktuellen Stand (Ende Dezember 2025) gebracht wurden.

Die Metal Gear-Reihe verzeichnet mittlerweile 65,5 Millionen Gesamtverkäufe, was einem Anstieg von 400.000 Verkäufen seit Oktober letzten Jahres entspricht. Mi Metal Gear Solid Delta: Snake Eater datiert die letzte Veröffentlichung aus dem vergangenen August.

Silent Hill kann einen Anstieg um eine Million verkaufte Einheiten auf 14 Millionen Gesamtverkäufe vorweisen. Höchstwahrscheinlich war dabei das mit guten Kritiken belohnte Silent Hill f ein treibender Faktor.

Im Bereich Konsolenspiel-Franchises sind außerdem Pawafuru Puroyakyu mit 26,3 Millionen, Yu-Gi-Oh! mit 32,5 Millionen und Momotaru Dentetsu mit 19,9 Millionen verkauften Exemplaren gelistet.

Bei den kostenlosen Mobile-Games steht Jikkyu Pawafuru Puroyakyu bei 53 Millionen Downloads während Professional Baseball Spirits A (Ace) sogar 66 Millionen Mal heruntergeladen wurde.

Das kostenlos für Konsolen und Mobile verfügbare eFootball nähert sich mit 950 Millionen Downloads der Milliardenmarke, Yu-Gi-Oh! Master Duel steht bei 90 Millionen Downloads.