Konami: Metal Gear Solid 2: Konami verklagt Unbekannte nach Sourcecode-Leak

Nach dem Leak des Quellcodes von Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty hat Konami rechtliche Schritte eingeleitet.

Das Unternehmen hat beim US-Bezirksgericht für den Central District of California Klage eingereicht, um die Personen hinter der Veröffentlichung des Sourcecodes zu identifizieren.

Den Angaben zufolge wurden am 2. Juni 2026 Gerichtsunterlagen eingereicht. Die Klage richtet sich zunächst nicht gegen namentlich bekannte Personen, sondern gegen bislang unbekannte „John/Jane Does“.

Der geleakte Quellcode soll mehrere Versionen von Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty umfassen und erstmals über 4chan verbreitet worden sein. Die Download-Dateien wurden laut Bericht über die Filehoster Pixeldrain und Buzzheavier bereitgestellt.

Bereits vor der Klage verschickte Konami sogenannte Cease-and-Desist-Schreiben an die Betreiber der Filehosting-Dienste. Daraufhin wurden die entsprechenden Dateien entfernt.

Mit der Klage möchte Konami erreichen, dass die betroffenen Plattformen Informationen wie Kontodaten und IP-Adressen der Uploader herausgeben. Diese Daten sollen dabei helfen, die für den Leak verantwortlichen Personen zu identifizieren.